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Российские военные сообщили, что 5-я штурмовая бригада ВСУ потеряла более 1700 человек

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Командир одного из подразделений ВС России заявил, что потери 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с начала года превысили 1,7 тыс. человек убитыми.
Российские военные сообщили, что 5-я штурмовая бригада ВСУ потеряла более 1700 человек
  • РИА Новости

Как он рассказал в беседе с РИА Новости, соответствующие цифры указаны в документах штаба украинской бригады, которые оказались в распоряжении российских сил.

«В нашем распоряжении оказался документ из штаба 5-й штурмовой бригады ВСУ. Из него следует, что соединение потеряло безвозвратно 1704 человека», — сказал он.

По словам российского командира, данная бригада принимала активное участие в боевых действиях в Артёмовске и в районе населённого пункта Клещеевка.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили до 210 военных ВСУ на Донецком направлении.

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