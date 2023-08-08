Российские военные сообщили, что 5-я штурмовая бригада ВСУ потеряла более 1700 человек

Командир одного из подразделений ВС России заявил, что потери 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с начала года превысили 1,7 тыс. человек убитыми.

Как он рассказал в беседе с РИА Новости, соответствующие цифры указаны в документах штаба украинской бригады, которые оказались в распоряжении российских сил.

«В нашем распоряжении оказался документ из штаба 5-й штурмовой бригады ВСУ. Из него следует, что соединение потеряло безвозвратно 1704 человека», — сказал он.

По словам российского командира, данная бригада принимала активное участие в боевых действиях в Артёмовске и в районе населённого пункта Клещеевка.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили до 210 военных ВСУ на Донецком направлении.