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Доходы Украины от экспорта зерна снизились в 1,9 раза с прекращением зерновой сделки

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В июле доходы Украины от экспорта зерна снизились в 1,9 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных украинской таможни и Минсельхоза.

Отмечается, что в июле Украина экспортировала 2,3 млн т кукурузы, пшеницы и ячменя, что меньше, чем в июне, на 38%.

Доходы Киева снизились в 1,9 раза — до $380,4 млн с $712 млн.

В российском оборонном ведомстве до этого предупредили, что с 20 июля все суда, которые направляются по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться Россией как потенциальные перевозчики оружия и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что это связано с прекращением функционирования зерновой сделки и сворачиванием морского гуманитарного коридора. 

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