Украину осенью ждёт катастрофа из-за иссякающих запасов ракет для западных комплексов противовоздушной обороны, заявил британской газете The Times украинский полковник.

«Вы не можете планировать военные действия, если годовое производство боеприпасов к системам Patriot у вас составляет 100—150 штук. Мы истратили их всего за месяц», — сказал он.

Если ВСУ будут ждать до осени, российские ВС «уничтожат всю энергоинфраструктуру», а зима «будет даже тяжелее предыдущей», приводит его слова РИА Новости.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее отметил, что за последние четыре месяца произошло почти полное разрушение системы противовоздушной обороны Украины, что даёт России возможность наносить авиаудары и причинять ВСУ катастрофические потери.