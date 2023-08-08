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Times: в ВСУ предупредили о грядущей катастрофе в Киеве из-за недостатка ПВО

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Украину осенью ждёт катастрофа из-за иссякающих запасов ракет для западных комплексов противовоздушной обороны, заявил британской газете The Times украинский полковник.
Times: в ВСУ предупредили о грядущей катастрофе в Киеве из-за недостатка ПВО
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«Вы не можете планировать военные действия, если годовое производство боеприпасов к системам Patriot у вас составляет 100—150 штук. Мы истратили их всего за месяц», — сказал он.

Если ВСУ будут ждать до осени, российские ВС «уничтожат всю энергоинфраструктуру», а зима «будет даже тяжелее предыдущей», приводит его слова РИА Новости.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее отметил, что за последние четыре месяца произошло почти полное разрушение системы противовоздушной обороны Украины, что даёт России возможность наносить авиаудары и причинять ВСУ катастрофические потери.

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