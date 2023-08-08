Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия обрушила почти всю систему ПВО Украины
- РИА Новости
Такое мнение он выразил в интервью журналисту Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.
«То, что произошло, в частности, за последние четыре месяца, — это практически полное разрушение системы обороны Украины, и теперь российские самолёты могли летать без проблем, и Украина никак не может на это ответить», — сказал он.
Более того, на это не могут ответить и США с НАТО, отметил эксперт.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для защиты всей территории Украины Киеву требуется 10—12 систем ПВО Patriot.