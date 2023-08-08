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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия обрушила почти всю систему ПВО Украины

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За последние четыре месяца произошло почти полное разрушение системы противовоздушной обороны Украины, что даёт России возможность наносить авиаудары и причинять ВСУ катастрофические потери, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия обрушила почти всю систему ПВО Украины
  • РИА Новости

Такое мнение он выразил в интервью журналисту Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

«То, что произошло, в частности, за последние четыре месяца, — это практически полное разрушение системы обороны Украины, и теперь российские самолёты могли летать без проблем, и Украина никак не может на это ответить», — сказал он.

Более того, на это не могут ответить и США с НАТО, отметил эксперт.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для защиты всей территории Украины Киеву требуется 10—12 систем ПВО Patriot.

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