В Армении протестующие пытались перекрыть улицу у здания кабмина, полиция применила силу

Более 100 ветеранов военных действий в Нагорном Карабахе предприняли попытку перекрыть проспект Тигран Мец у здания правительства в Ереване. Они требовали вооружить их и отправить разблокировать Лачинский коридор.

Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники полиции применили силу к протестующим, также сообщается о задержанных. На текущий момент проспект открыт, а движение транспорта восстановлено, однако участники акции продолжают пикет у здания правительства.

По их словам, они собираются отправиться в приграничное село Корнидзор у въезда в Лачинский коридор.

Ранее стало известно, что ОДКБ готова вернуться к обсуждению развёртывания миссии на границе Армении и Азербайджана.