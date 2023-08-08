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В Армении протестующие пытались перекрыть улицу у здания кабмина, полиция применила силу

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Более 100 ветеранов военных действий в Нагорном Карабахе предприняли попытку перекрыть проспект Тигран Мец у здания правительства в Ереване. Они требовали вооружить их и отправить разблокировать Лачинский коридор.
В Армении протестующие пытались перекрыть улицу у здания кабмина, полиция применила силу
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk III

Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники полиции применили силу к протестующим, также сообщается о задержанных. На текущий момент проспект открыт, а движение транспорта восстановлено, однако участники акции продолжают пикет у здания правительства.

По их словам, они собираются отправиться в приграничное село Корнидзор у въезда в Лачинский коридор.

Ранее стало известно, что ОДКБ готова вернуться к обсуждению развёртывания миссии на границе Армении и Азербайджана.

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