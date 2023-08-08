В Армении протестующие пытались перекрыть улицу у здания кабмина, полиция применила силу
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Об этом сообщает ТАСС.
Сотрудники полиции применили силу к протестующим, также сообщается о задержанных. На текущий момент проспект открыт, а движение транспорта восстановлено, однако участники акции продолжают пикет у здания правительства.
По их словам, они собираются отправиться в приграничное село Корнидзор у въезда в Лачинский коридор.
Ранее стало известно, что ОДКБ готова вернуться к обсуждению развёртывания миссии на границе Армении и Азербайджана.