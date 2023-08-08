В Таллине вандалы осквернили советский мемориал

Вандалы осквернили советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине. Согласно сообщению издания Postimees, на одной из скульптурных композиций под названием «Гибнущие чайки» появились оскорбительные надписи.

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