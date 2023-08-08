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В Таллине вандалы осквернили советский мемориал

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Вандалы осквернили советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине. Согласно сообщению издания Postimees, на одной из скульптурных композиций под названием «Гибнущие чайки» появились оскорбительные надписи.
В Таллине вандалы осквернили советский мемориал
  • Gettyimages.ru
  • © Holger Leue

«На месте работает патруль полиции, все обстоятельства случившегося выясняются», — уточнила руководитель процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.

По факту инцидента началось уголовное производство по ст. 149 УК Эстонской Республики, которая касается осквернения памяти умершего.

9 мая текущего года сообщалось, что вандалы осквернили советское воинское захоронение в нижнеавстрийской общине Эбенфурт.

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