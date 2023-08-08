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Оскорбивший русскоязычную пациентку врач в Молдавии отправлен на курсы по этике

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Врач кишинёвской Республиканской клинической больницы Эдуард Чернолев, который угрожал русскоязычной пациентке, получил предупреждение от комиссии по этике. Согласно заявлению пресс-службы медучреждения, врачу было приказано пройти курсы по этике.
Оскорбивший русскоязычную пациентку врач в Молдавии отправлен на курсы по этике
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Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Комиссия по этике и деонтологии отметила, что заявления врача нарушают нормы, предусмотренные Кодексом этики медицинского работника и провизора.

В качестве санкции комиссия применила предупреждение и предписала врачу пройти дополнительные курсы по теме «Этика и деонтология медицинского работника и провизора».

Ранее стало известно, что в Молдавии врач не стал помогать пациентке из-за того, что она русская и разговаривала на русском языке. Он также оскорбил её и заявил о желании расстреливать русских.

Также кишинёвская Республиканская клиническая больница принесла извинения пациентке.

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