Оскорбивший русскоязычную пациентку врач в Молдавии отправлен на курсы по этике
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Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Комиссия по этике и деонтологии отметила, что заявления врача нарушают нормы, предусмотренные Кодексом этики медицинского работника и провизора.
В качестве санкции комиссия применила предупреждение и предписала врачу пройти дополнительные курсы по теме «Этика и деонтология медицинского работника и провизора».
Ранее стало известно, что в Молдавии врач не стал помогать пациентке из-за того, что она русская и разговаривала на русском языке. Он также оскорбил её и заявил о желании расстреливать русских.
Также кишинёвская Республиканская клиническая больница принесла извинения пациентке.