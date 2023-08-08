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Советник врио главы ДНР заявил о приближении краха киевского режима во главе с Зеленским

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о приближении краха киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.
Советник врио главы ДНР заявил о приближении краха киевского режима во главе с Зеленским
  • globallookpress.com
  • © Pool /Ukrainian Presidentia

Как он заявил РИА Новости в честь годовщины вооружённого конфликта Грузии с Абхазией и Южной Осетией, всех тех, кто в угоду США начинал конфликты и отдавал суверенитет страны, всегда ждала смерть или тюрьма, и это видно на примере разных войн, которые разжигали американские власти.

«Руководство Украины, тот самый режим Зеленского и самого Зеленского, ждёт участь таких же, как и он, «царьков», которые предали свой народ в угоду личным интересам и интересам Соединённых Штатов и каким-то «пряничкам», которыми их кормили госпожи типа Нуланд и прочее», — отметил Гагин.

Он отметил, что уже сейчас в западном информационном пространстве всё чаще появляются материалы на тему скорого убийства Зеленского.

«Уже появились и в западной, и в европейской прессе предположения, что Зеленского могут убить. Это не просто так, я уверен, что режим Зеленского уже на грани, и скоро мы увидим его крах», — подчеркнул советник врио главы ДНР.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что власти стран Запада желают физически устранить президента Украины Владимира Зеленского и возложить ответственность за его гибель на Россию.

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