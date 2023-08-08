Узнать больше

Сальдо заявил о пресечении попытки высадки десанта ВСУ в районе села Казачьи Лагеря

Короткая ссылка
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о пресечении попытки высадки десанта ВСУ в районе села Казачьи Лагеря.
Сальдо заявил о пресечении попытки высадки десанта ВСУ в районе села Казачьи Лагеря
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Ночью украинские вооружённые формирования пытались высадить так называемый «десант» с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря», — заявил он.

По его словам, российские бойцы из группировки «Днепр» уничтожили лодки при попытке причалить. В результате украинские военные оказались в воде, некоторые пытались вплавь вернуться на правый берег Днепра.

Отмечается, что под плотным огнём из военных ВСУ до берега не доплыл никто.

«Попытка высадки пресечена, боевиков противника в районе Казачьих Лагерей нет», — подчеркнул Сальдо.

Ранее Сальдо рассказал, что на Чонгарском мосту в результате удара ВСУ образовались три пробоины, несущие конструкции не повреждены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить