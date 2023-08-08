Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о пресечении попытки высадки десанта ВСУ в районе села Казачьи Лагеря.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Ночью украинские вооружённые формирования пытались высадить так называемый «десант» с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря», — заявил он.

По его словам, российские бойцы из группировки «Днепр» уничтожили лодки при попытке причалить. В результате украинские военные оказались в воде, некоторые пытались вплавь вернуться на правый берег Днепра.

Отмечается, что под плотным огнём из военных ВСУ до берега не доплыл никто.

«Попытка высадки пресечена, боевиков противника в районе Казачьих Лагерей нет», — подчеркнул Сальдо.

Ранее Сальдо рассказал, что на Чонгарском мосту в результате удара ВСУ образовались три пробоины, несущие конструкции не повреждены.