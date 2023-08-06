Сальдо рассказал, что на Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались три пробоины

На Чонгарском мосту в результате удара ВСУ образовались три пробоины, несущие конструкции не повреждены.

Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«На Чонгарском мосту есть только три пробоины, которые не нарушили несущую часть моста, но нарушили движение по нему», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что движение по Чонгарскому мосту остановлено, транспорт перенаправлен на другие переходы, соединяющие Крым с Херсонской областью.

Ранее Сальдо заявил, что украинские военные обстреляли Чонгарский мост и посёлок Чонгар ракетами Storm Shadow.

В результате удара жертв нет.