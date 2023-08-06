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Сальдо рассказал, что на Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались три пробоины

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На Чонгарском мосту в результате удара ВСУ образовались три пробоины, несущие конструкции не повреждены.
Сальдо рассказал, что на Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались три пробоины
  • РИА Новости

Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«На Чонгарском мосту есть только три пробоины, которые не нарушили несущую часть моста, но нарушили движение по нему», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что движение по Чонгарскому мосту остановлено, транспорт перенаправлен на другие переходы, соединяющие Крым с Херсонской областью.

Ранее Сальдо заявил, что украинские военные обстреляли Чонгарский мост и посёлок Чонгар ракетами Storm Shadow.

В результате удара жертв нет.

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