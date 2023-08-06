Сальдо рассказал, что на Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались три пробоины
- РИА Новости
Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«На Чонгарском мосту есть только три пробоины, которые не нарушили несущую часть моста, но нарушили движение по нему», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».
Он уточнил, что движение по Чонгарскому мосту остановлено, транспорт перенаправлен на другие переходы, соединяющие Крым с Херсонской областью.
Ранее Сальдо заявил, что украинские военные обстреляли Чонгарский мост и посёлок Чонгар ракетами Storm Shadow.
В результате удара жертв нет.