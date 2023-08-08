Сальдо заявил, что обстрелы ВСУ полей зажигательными снарядами не нанесли большого урона
- AP
- © Libkos
«Стреляют в том числе зажигательными фугасными снарядами просто по полям, где идёт уборка, и таким образом поджигают. Но вовремя реагируют и спецслужбы, и аграрии. Пока большого урона именно от зажигательных процессов нет», — цитирует его ТАСС.
По словам Сальдо, ВСУ ежедневно выпускают до 300 снарядов по левобережью Херсонской области.
6 августа он сообщил об обстреле Чонгарского моста и посёлка Чонгар ракетами Storm Shadow.
Вооружённые силы Украины взяли на себя ответственность за удары по Чонгарскому и Геническому мостам.