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Сальдо заявил, что обстрелы ВСУ полей зажигательными снарядами не нанесли большого урона

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Обстрелы полей Херсонской области зажигательными снарядами со стороны ВСУ не принесли большого урона, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24».
Сальдо заявил, что обстрелы ВСУ полей зажигательными снарядами не нанесли большого урона
  • AP
  • © Libkos

«Стреляют в том числе зажигательными фугасными снарядами просто по полям, где идёт уборка, и таким образом поджигают. Но вовремя реагируют и спецслужбы, и аграрии. Пока большого урона именно от зажигательных процессов нет», — цитирует его ТАСС.

По словам Сальдо, ВСУ ежедневно выпускают до 300 снарядов по левобережью Херсонской области.

6 августа он сообщил об обстреле Чонгарского моста и посёлка Чонгар ракетами Storm Shadow.

Вооружённые силы Украины взяли на себя ответственность за удары по Чонгарскому и Геническому мостам.

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