Сальдо заявил, что обстрелы ВСУ полей зажигательными снарядами не нанесли большого урона

Обстрелы полей Херсонской области зажигательными снарядами со стороны ВСУ не принесли большого урона, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24».

«Стреляют в том числе зажигательными фугасными снарядами просто по полям, где идёт уборка, и таким образом поджигают. Но вовремя реагируют и спецслужбы, и аграрии. Пока большого урона именно от зажигательных процессов нет», — цитирует его ТАСС.

По словам Сальдо, ВСУ ежедневно выпускают до 300 снарядов по левобережью Херсонской области.

6 августа он сообщил об обстреле Чонгарского моста и посёлка Чонгар ракетами Storm Shadow.

Вооружённые силы Украины взяли на себя ответственность за удары по Чонгарскому и Геническому мостам.