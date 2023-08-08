Сальдо: конструкции для восстановления Чонгарского моста доставят в ближайшее время
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Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Конструкции, которые нужны для восстановления полноценной работы этого моста, уже изготовлены и в ближайшее время будут доставлены сюда, на Чонгарский переезд», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».
6 августа Сальдо сообщил об обстреле Чонгарского моста и посёлка Чонгар ракетами Storm Shadow.
Вооружённые силы Украины взяли на себя ответственность за удары по Чонгарскому и Геническому мостам.