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Сальдо: конструкции для восстановления Чонгарского моста доставят в ближайшее время

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Конструкции для восстановления Чонгарского моста в ближайшее время будут доставлены на место.
Сальдо: конструкции для восстановления Чонгарского моста доставят в ближайшее время
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Конструкции, которые нужны для восстановления полноценной работы этого моста, уже изготовлены и в ближайшее время будут доставлены сюда, на Чонгарский переезд», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

6 августа Сальдо сообщил об обстреле Чонгарского моста и посёлка Чонгар ракетами Storm Shadow.

Вооружённые силы Украины взяли на себя ответственность за удары по Чонгарскому и Геническому мостам.

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