Гладков заявил, что осколки сбитого БПЛА повредили три домовладения в Белгороде
- РИА Новости
Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Фрагментами беспилотника повреждены крыши трёх частных жилых домовладений», — уточнил он.
Также в Журавлёвке Белгородского района было сброшено одно взрывное устройство с БПЛА. Кроме того, дрон-камикадзе атаковал одно село.
«В результате работы ПВО фрагментами сбитого беспилотника повреждена линия электропередачи (ЛЭП) в одном из населённых пунктов района», — прокомментировал Гладков.
Утверждается, что ЛЭП восстановлена.
Ранее сообщалось, что около 570 жителей Шебекинского округа, которые уехали из своих домов в связи с обстрелами украинской армии, до сих пор остаются в пунктах временного размещения Белгородской области.
Также 7 августа Гладков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны перехватили беспилотник на подлёте к Белгороду. По его словам, разрушения и пострадавшие отсутствуют.