Гладков заявил, что осколки сбитого БПЛА повредили три домовладения в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждении крыш трёх частных домовладений фрагментами сбитого беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Пострадавших нет.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Фрагментами беспилотника повреждены крыши трёх частных жилых домовладений», — уточнил он.

Также в Журавлёвке Белгородского района было сброшено одно взрывное устройство с БПЛА. Кроме того, дрон-камикадзе атаковал одно село.

«В результате работы ПВО фрагментами сбитого беспилотника повреждена линия электропередачи (ЛЭП) в одном из населённых пунктов района», — прокомментировал Гладков.

Утверждается, что ЛЭП восстановлена.

Ранее сообщалось, что около 570 жителей Шебекинского округа, которые уехали из своих домов в связи с обстрелами украинской армии, до сих пор остаются в пунктах временного размещения Белгородской области.

Также 7 августа Гладков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны перехватили беспилотник на подлёте к Белгороду. По его словам, разрушения и пострадавшие отсутствуют.