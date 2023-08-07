Власти Белгородской области заявили, что около 570 жителей Шебекина остаются в ПВР
- РИА Новости
Об этом рассказала заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Медведева в ходе брифинга.
«Я назвала цифру — 571, которые сегодня проживают в ПВР. Эта цифра — она очень плавающая, потому что люди обращаются практически ежедневно. Кто-то возвращается в ПВР, кто-то уезжает», — передаёт РИА Новости слова Медведевой.
По её словам, в области насчитывается десять ПВР, большинство находится в Белгороде и Старом Осколе. В основном под пункты обустроены загородные лагеря, гостиницы и другие помещения.
7 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны перехватили беспилотник на подлёте к Белгороду. По его словам, разрушения и пострадавшие отсутствуют.