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Власти Белгородской области заявили, что около 570 жителей Шебекина остаются в ПВР

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Около 570 жителей Шебекинского округа, которые уехали из своих домов в связи с обстрелами украинской армии, до сих пор остаются в пунктах временного размещения Белгородской области.
Власти Белгородской области заявили, что около 570 жителей Шебекина остаются в ПВР
  • РИА Новости

Об этом рассказала заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Медведева в ходе брифинга.

«Я назвала цифру — 571, которые сегодня проживают в ПВР. Эта цифра — она очень плавающая, потому что люди обращаются практически ежедневно. Кто-то возвращается в ПВР, кто-то уезжает», — передаёт РИА Новости слова Медведевой.

По её словам, в области насчитывается десять ПВР, большинство находится в Белгороде и Старом Осколе. В основном под пункты обустроены загородные лагеря, гостиницы и другие помещения.

7 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны перехватили беспилотник на подлёте к Белгороду. По его словам, разрушения и пострадавшие отсутствуют.

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