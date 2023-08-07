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Патриарх Кирилл назвал гонением на веру приговор в отношении митрополита Ионафана

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Обвинительный приговор на Украине в отношении митрополита Ионафана стал примером гонений на веру, доказательства сфальсифицированы, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх Кирилл назвал гонением на веру приговор в отношении митрополита Ионафана
  • РИА Новости

Его обращение приводит глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«В этом продиктованном ненавистью к Украинской православной церкви судебном решении мы видим очередной акт вопиющего нарушения религиозной свободы, пример гонений на веру», — заявил патриарх Кирилл.

Он назвал обвинения «абсолютно ничтожными» и заявил о фальсификации доказательств.

Ранее суд на Украине приговорил митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафана (Елецких) к пяти годам тюрьмы «за публичное оправдание вооружённой агрессии».

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