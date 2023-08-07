Guardian: российские военные проводят наступление в Харьковской области

Российские военные начали наступление в Харьковской области.

Об этом пишет The Guardian.

«Российские войска нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион», — говорится в материале.

Отмечается, что в последние недели интенсивность штурмовых действий российских сил увеличилась.

Накануне вечером взрывы произошли в Харькове.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что Вооружённые силы России на Купянском направлении продвинулись на 3 км в глубину обороны украинской армии.

Также ВС России отбили три атаки ВСУ на Запорожском направлении.