Guardian: российские военные проводят наступление в Харьковской области
- РИА Новости
Об этом пишет The Guardian.
«Российские войска нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион», — говорится в материале.
Отмечается, что в последние недели интенсивность штурмовых действий российских сил увеличилась.
Накануне вечером взрывы произошли в Харькове.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что Вооружённые силы России на Купянском направлении продвинулись на 3 км в глубину обороны украинской армии.
Также ВС России отбили три атаки ВСУ на Запорожском направлении.