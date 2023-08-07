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Guardian: российские военные проводят наступление в Харьковской области

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Российские военные начали наступление в Харьковской области.
Guardian: российские военные проводят наступление в Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом пишет The Guardian.

«Российские войска нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион», — говорится в материале.

Отмечается, что в последние недели интенсивность штурмовых действий российских сил увеличилась. 

Накануне вечером взрывы произошли в Харькове.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что Вооружённые силы России на Купянском направлении продвинулись на 3 км в глубину обороны украинской армии.

Также ВС России отбили три атаки ВСУ на Запорожском направлении.

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