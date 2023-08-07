Госдеп: Блинкен и Кулеба поговорили об итогах консультаций по Украине в Саудовской Аравии

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора обсудили итоги консультаций в Джидде и ход выработки Вашингтоном гарантий безопасности Киеву.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Стороны рассмотрели развитие событий в усилиях по контрнаступлению украинских войск, а также недавние переговоры по Украине, которые проходили в Саудовской Аравии. Также Блинкен и Кулеба поговорили о долгосрочных договорённостях в области безопасности между странами.

«Госсекретарь подтвердил продолжение поддержки Вооружённых сил Украины и подотчётных институтов обороны», — добавил Миллер.

Ранее стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный отчитался перед председателем Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и доложил ему о ходе контрнаступления ВСУ.