Залужный отчитался перед генералом ВС США Милли о контрнаступлении и ситуации на передовой
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«Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооружённые силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции», — заявил Залужный.
Также стороны обсудили актуальные потребности украинской армии в оружии и снарядах. Милли и Залужный договорились оставаться на связи и сотрудничать.
Ранее Минобороны России заявило, что российские войска продвинулись на три километра в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении фронта.
В конце июля в Кремле заявили, что никаких успехов у киевского режима нет, Киев находится в весьма трудной ситуации.