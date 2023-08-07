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Залужный отчитался перед генералом ВС США Милли о контрнаступлении и ситуации на передовой

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный переговорил с председателем Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и доложил ему о ходе контрнаступления и ситуации в зоне боёв.
Залужный отчитался перед генералом ВС США Милли о контрнаступлении и ситуации на передовой
  • Gettyimages.ru

«Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооружённые силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции», — заявил Залужный.

Также стороны обсудили актуальные потребности украинской армии в оружии и снарядах. Милли и Залужный договорились оставаться на связи и сотрудничать.

Ранее Минобороны России заявило, что российские войска продвинулись на три километра в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении фронта. 

В конце июля в Кремле заявили, что никаких успехов у киевского режима нет, Киев находится в весьма трудной ситуации.

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