Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный переговорил с председателем Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и доложил ему о ходе контрнаступления и ситуации в зоне боёв.

«Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооружённые силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции», — заявил Залужный.

Также стороны обсудили актуальные потребности украинской армии в оружии и снарядах. Милли и Залужный договорились оставаться на связи и сотрудничать.

Ранее Минобороны России заявило, что российские войска продвинулись на три километра в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении фронта.

В конце июля в Кремле заявили, что никаких успехов у киевского режима нет, Киев находится в весьма трудной ситуации.