Кадыров: новая группа добровольцев отправилась из Чечни в зону проведения СВО
- РИА Новости
Такую информацию приводит глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
Он отметил, что во время военной подготовки бойцы усвоили такие качества, как дисциплина, связь, стрессоустойчивость, а также умение работать в команде.
«Они научились обращаться с различными видами стрелкового оружия, гранатами, боеприпасами и другими военными средствами. Это позволит им эффективно действовать в боевых условиях», — рассказал Кадыров.
Ранее он сообщил, что более 13 тыс. бойцов обучились в Российском университете спецназа в Гудермесе с начала спецоперации.