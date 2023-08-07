Кадыров: новая группа добровольцев отправилась из Чечни в зону проведения СВО

Очередная группа добровольцев вылетела из Чечни в зону спецоперации, предварительно пройдя подготовку на базе Российского университета спецназа.

Такую информацию приводит глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что во время военной подготовки бойцы усвоили такие качества, как дисциплина, связь, стрессоустойчивость, а также умение работать в команде.

«Они научились обращаться с различными видами стрелкового оружия, гранатами, боеприпасами и другими военными средствами. Это позволит им эффективно действовать в боевых условиях», — рассказал Кадыров.

Ранее он сообщил, что более 13 тыс. бойцов обучились в Российском университете спецназа в Гудермесе с начала спецоперации.