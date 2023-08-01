Узнать больше

Кадыров: более 13 тысяч бойцов обучились в чеченском университете спецназа с начала СВО

Короткая ссылка
Более 13 тыс. добровольцев прошли обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе с начала спецоперации.

Такую информацию привёл глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Специально для них были созданы ускоренные курсы обучения, включающие в себя боевую, медицинскую, техническую и топографическую подготовку», — сообщил Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что на счету бойцов находится большое число успешно проведённых операций по освобождению населённых пунктов Донбасса от ВСУ.

Ранее Кадыров сообщил, что чеченские бойцы нанесли упреждающий удар по позициям украинских войск в Харьковской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить