Кадыров: более 13 тысяч бойцов обучились в чеченском университете спецназа с начала СВО

Более 13 тыс. добровольцев прошли обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе с начала спецоперации.

Такую информацию привёл глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Специально для них были созданы ускоренные курсы обучения, включающие в себя боевую, медицинскую, техническую и топографическую подготовку», — сообщил Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что на счету бойцов находится большое число успешно проведённых операций по освобождению населённых пунктов Донбасса от ВСУ.

Ранее Кадыров сообщил, что чеченские бойцы нанесли упреждающий удар по позициям украинских войск в Харьковской области.