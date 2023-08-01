Кадыров: более 13 тысяч бойцов обучились в чеченском университете спецназа с начала СВО
Такую информацию привёл глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Специально для них были созданы ускоренные курсы обучения, включающие в себя боевую, медицинскую, техническую и топографическую подготовку», — сообщил Кадыров в своём Telegram-канале.
Он отметил, что на счету бойцов находится большое число успешно проведённых операций по освобождению населённых пунктов Донбасса от ВСУ.
Ранее Кадыров сообщил, что чеченские бойцы нанесли упреждающий удар по позициям украинских войск в Харьковской области.