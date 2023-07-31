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Кадыров заявил об упреждающем ударе чеченских бойцов по позициям ВСУ в Харьковской области

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Чеченские военные применили тактику украинских диверсантов и нанесли упреждающий удар по ВСУ на их же территории для обеспечения безопасности приграничных районов Белгородской области. Удар был нанесён в районе населённого пункта Сотницкий Казачок Харьковской области.
Кадыров заявил об упреждающем ударе чеченских бойцов по позициям ВСУ в Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что целью чеченских бойцов является не гражданская инфраструктура, а исключительно военная техника и живая сила украинской армии.

«Подразделения дорогих братьев — начальников отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова совместно с военнослужащими «Запад-Ахмат» МО России нанесли упреждающий удар по укронатовским бандитам на их территории — в районе населённого пункта Сотницкий Казачок Харьковской области», — говорится в сообщении Кадырова.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении цеха сборки беспилотников для украинских войск на территории Харьковской области.

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