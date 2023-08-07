Верховный суд ДНР дал трём морпехам ВСУ по 29 лет за убийство мирных жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил трёх украинских морпехов за убийство троих жителей Мариуполя к наказанию в виде 29 лет колонии строгого режима каждому.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России в Telegram-канале.

Суд установил, что с 15 марта по 2 апреля 2022 года Данила Овчинников, Андрей Ковтун и Юрий Тищенко поймали двух мужчин и заперли их в гараже. Задержанные не были российскими военными, однако солдаты ВСУ всё равно получили приказ от командира об их ликвидации. Украинские морпехи расстреляли их из автомата, а позже застрелили ещё одного мирного жителя неподалеку от места их дислокации.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил Овчинникова, Ковтуна и Тищенко к 29 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ДНР бойца 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады ВСУ приговорили к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство жителя Мариуполя.