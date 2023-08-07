В ДНР бойца ВСУ приговорили к 25 годам колонии строгого режима за убийство жителя Мариуполя
07 августа 2023

В ДНР бойца ВСУ приговорили к 25 годам колонии строгого режима за убийство жителя Мариуполя

07 августа 2023 | 12:02

В ДНР бойца ВСУ приговорили к 25 годам колонии строгого режима за убийство жителя Мариуполя

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Прокуратура утвердила обвинение по делу застрелившего жителя Мариуполя военного ВСУ

Солдат 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) приговорён в Донецкой Народной Республике (ДНР) к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за жестокое убийство жителя Мариуполя.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Он признан виновным по пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением)», — говорится в сообщении.

Детальную картину преступления восстановили следователи СК России.

Уточняется, в частности, что мирному жителю Мариуполя украинский военный вместе с другими бойцами ВСУ нанёс не менее 15 ударов руками и ногами. От полученных травм мужчина погиб на месте. 

Утверждается, что позже боец ВСУ сбросил тело погибшего в канализационный колодец и поджёг его.

Ранее сообщалось, что следователи Следственного комитета России расследуют очередные факты жестокого обращения со стороны ВС Украины с российскими военнопленными.