Глава МИД Эстонии: Таллин не намерен высылать граждан России по примеру Латвии и Литвы
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Об этом сообщил глава МВД Лаури Ляэнеметс.
По его словам, Эстония подобные меры применять не планирует.
«Мы не обсуждали это предложение в свете того, чтобы делать какие-то анкеты. На самом деле это не даёт реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Эстония разработала юридическую схему использования замороженных активов России для помощи Украине.