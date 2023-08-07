Глава МИД Эстонии: Таллин не намерен высылать граждан России по примеру Латвии и Литвы

Эстония не намерена высылать граждан России по примеру Латвии и Литвы.

Об этом сообщил глава МВД Лаури Ляэнеметс.

По его словам, Эстония подобные меры применять не планирует.

«Мы не обсуждали это предложение в свете того, чтобы делать какие-то анкеты. На самом деле это не даёт реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Эстония разработала юридическую схему использования замороженных активов России для помощи Украине.