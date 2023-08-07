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Зеленский не поддержал идею президента Бразилии по урегулированию конфликта на Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал идею президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по урегулированию конфликта на Украине, в том числе за гарантии безопасности для России.
Зеленский не поддержал идею президента Бразилии по урегулированию конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит телеканал CNN Brazil.

Зеленский утверждает, что Бразилию уважают в мире больше, чем Россию, поэтому, по его мнению, Лула да Силва не должен соглашаться на предложения российского президента Владимира Путина.

«Честно говоря, если президент Лула хочет мне что-то сказать, пусть он сядет и скажет мне», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что понимает, что западные страны будут давить на него с целью принуждения к переговорам с Россией.

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