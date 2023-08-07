Зеленский не поддержал идею президента Бразилии по урегулированию конфликта на Украине
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Его слова приводит телеканал CNN Brazil.
Зеленский утверждает, что Бразилию уважают в мире больше, чем Россию, поэтому, по его мнению, Лула да Силва не должен соглашаться на предложения российского президента Владимира Путина.
«Честно говоря, если президент Лула хочет мне что-то сказать, пусть он сядет и скажет мне», — сказал он.
Ранее Зеленский заявил, что понимает, что западные страны будут давить на него с целью принуждения к переговорам с Россией.