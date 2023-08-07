ВС России уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ восточнее Макаровки

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации боевиков в районе Угледара.

По его словам, российская артиллерия уничтожила пункт временной дислокации боевиков в районе Угледара, а также скопление живой силы националистов в районе Углесборочной.

По его словам, ВС России уничтожили «миномётный расчёт восточнее Урожайного» и «пункт управления беспилотной авиацией ВСУ восточнее Макаровки».

Ранее военный корреспондент RT Влад Андрица рассказал о ситуации возле Работина, где ВСУ пытаются прорвать оборону ВС России.