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ВС России уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ восточнее Макаровки

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации боевиков в районе Угледара.
ВС России уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ восточнее Макаровки
  • РИА Новости

По его словам, российская артиллерия уничтожила пункт временной дислокации боевиков в районе Угледара, а также скопление живой силы националистов в районе Углесборочной.

По его словам, ВС России уничтожили «миномётный расчёт восточнее Урожайного» и «пункт управления беспилотной авиацией ВСУ восточнее Макаровки».

Ранее военный корреспондент RT Влад Андрица рассказал о ситуации возле Работина, где ВСУ пытаются прорвать оборону ВС России.

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