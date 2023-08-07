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Пушилин назвал Краснолиманское направление одним из самых успешных

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Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал Краснолиманское направление одним из самых успешных в Донецкой Народной Республике по части улучшения позиций.
Пушилин назвал Краснолиманское направление одним из самых успешных
  • РИА Новости

«Краснолиманское направление — одно из самых сейчас успешных в плане улучшения позиций», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пушилина, российские войска продолжают продвигаться вперёд.

Ранее российские военные поразили высокоточным оружием большой дальности авиационные базы ВСУ в районах н. п. Староконстантинов (Хмельницкая область) и Дубно (Ровненская область).

Как отметили в Минобороны РФ, цели удара были достигнуты.

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