В Таджикистане в результате ДТП с участием грузовика погибли десять человек

По меньшей мере десять человек погибли в результате ДТП с участием грузовика в городе Куляб, расположенном в Хатлонской области Таджикистана.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям при президенте республики.

«В результате ДТП десять граждан погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также 14 человек получили различные травмы и были госпитализированы.

Ранее в результате столкновения четырёх автомобилей в Краснодарском крае погибли четыре человека.

Также на севере Москвы водитель насмерть сбил несовершеннолетнего и скрылся с места аварии.