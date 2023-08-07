В Таджикистане в результате ДТП с участием грузовика погибли десять человек
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям при президенте республики.
«В результате ДТП десять граждан погибли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также 14 человек получили различные травмы и были госпитализированы.
Ранее в результате столкновения четырёх автомобилей в Краснодарском крае погибли четыре человека.
Также на севере Москвы водитель насмерть сбил несовершеннолетнего и скрылся с места аварии.