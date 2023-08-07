Узнать больше

В Таджикистане в результате ДТП с участием грузовика погибли десять человек

Короткая ссылка
По меньшей мере десять человек погибли в результате ДТП с участием грузовика в городе Куляб, расположенном в Хатлонской области Таджикистана.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям при президенте республики.

«В результате ДТП десять граждан погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также 14 человек получили различные травмы и были госпитализированы.

Ранее в результате столкновения четырёх автомобилей в Краснодарском крае погибли четыре человека.

Также на севере Москвы водитель насмерть сбил несовершеннолетнего и скрылся с места аварии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить