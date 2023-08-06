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Сальдо: восстановление газопровода под Геническом после удара ВСУ займёт до полутора дней

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Восстановление повреждённого в результате удара ВСУ газопровода под Геническом займёт до полутора дней.
Сальдо: восстановление газопровода под Геническом после удара ВСУ займёт до полутора дней
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, специалисты и военные инженеры ведут осмотр газопровода.

«Если повреждения незначительные, как сейчас мне докладывают, то это (восстановление газопровода. — RT) займёт максимум один день. Если значительные — полтора дня», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли мост через пролив Тонкий, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку.

Один мирный житель получил ранения.

Также перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, более 20 тыс. жителей города остались без снабжения газом.

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