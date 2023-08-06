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ВСУ за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР

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Украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 230 боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Зайцево, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Новопетриковке и Никольском.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли два человека, получили ранения ещё десять человек.

Кроме того, сообщается о повреждении 18 жилых домостроений и трёх объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее после обстрела ВСУ в центре Донецка загорелось здание университета экономики и торговли.

Также сообщалось, что украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными боеприпасами.

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