ВСУ за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Зайцево, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Новопетриковке и Никольском.
Отмечается, что в результате обстрелов погибли два человека, получили ранения ещё десять человек.
Кроме того, сообщается о повреждении 18 жилых домостроений и трёх объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее после обстрела ВСУ в центре Донецка загорелось здание университета экономики и торговли.
Также сообщалось, что украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными боеприпасами.