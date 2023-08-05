Летевшие на Киев «Калибры» ушли на Житомир
- РИА Новости
«Такая тактика встречается не впервые, однако массово смена полётного задания крылатых ракет практиковалась только при ударах по энергосистеме Украины и критически важным военным объектам», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что другая часть ракет уже находится в воздушном пространстве Винницкой области.
Ранее Военная хроника сообщила о пуске «Калибров» из Чёрного моря по объектам ВСУ.
Кроме того, не менее пяти ракет «Калибр» летят в направлении Винницкой области.
Также стало известно, что мощные взрывы произошли в Запорожье, воздушная тревога там была объявлена уже после первых прилётов.