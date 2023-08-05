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Летевшие на Киев «Калибры» ушли на Житомир

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Летевшие на Киев «Калибры» резко поменяли направление и ушли на Житомир, сообщает Военная хроника.
Летевшие на Киев «Калибры» ушли на Житомир
  • РИА Новости

«Такая тактика встречается не впервые, однако массово смена полётного задания крылатых ракет практиковалась только при ударах по энергосистеме Украины и критически важным военным объектам», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что другая часть ракет уже находится в воздушном пространстве Винницкой области. 

Ранее Военная хроника сообщила о пуске «Калибров» из Чёрного моря по объектам ВСУ.

Кроме того, не менее пяти ракет «Калибр» летят в направлении Винницкой области.

Также стало известно, что мощные взрывы произошли в Запорожье, воздушная тревога там была объявлена уже после первых прилётов.

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