Летевшие на Киев «Калибры» ушли на Житомир

Летевшие на Киев «Калибры» резко поменяли направление и ушли на Житомир, сообщает Военная хроника.

«Такая тактика встречается не впервые, однако массово смена полётного задания крылатых ракет практиковалась только при ударах по энергосистеме Украины и критически важным военным объектам», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что другая часть ракет уже находится в воздушном пространстве Винницкой области.

Ранее Военная хроника сообщила о пуске «Калибров» из Чёрного моря по объектам ВСУ.

Кроме того, не менее пяти ракет «Калибр» летят в направлении Винницкой области.

Также стало известно, что мощные взрывы произошли в Запорожье, воздушная тревога там была объявлена уже после первых прилётов.