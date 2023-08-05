Военная хроника: пять ракет «Калибр» летят в сторону Винницкой области

Не менее пяти ракет «Калибр» летят в направлении Винницкой области, сообщает Военная хроника.

«В Винницкой области, помимо логистических узлов и топливных хранилищ, находится несколько важнейших объектов ВСУ: 48-й арсенал в Калиновке, а также база 748-й отдельной радиолокационной роты», — говорится в сообщении.

Ранее Военная хроника сообщила о пуске ракет «Калибр» из Чёрного моря по объектам ВСУ.

Также стало известно, что мощные взрывы произошли в Запорожье, воздушная тревога там была объявлена уже после первых прилётов.