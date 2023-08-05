Узнать больше

Начальник войск РХБЗ наградил экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк»

Короткая ссылка
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов наградил экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» знаками отличия за мужество и героизм в ходе спецоперации.
Начальник войск РХБЗ наградил экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сюжет телеканала «Россия 24».

«Молодцы, выполняете свой долг качественно. Отмечаетесь командованием направления, на котором выполняете свою задачу. Желаю вам отдохнуть, вернуться в строй», — сказал Кириллов на церемонии награждения.

В сюжете также указывалось, что военные представлены к госнаградам — в ближайшее время указом президента России Владимира Путина им будут вручены медали «За отвагу», «Суворова» и ордена Мужества.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды российским военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне СВО на Краснолиманском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить