Начальник войск РХБЗ наградил экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк»

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов наградил экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» знаками отличия за мужество и героизм в ходе спецоперации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сюжет телеканала «Россия 24».

«Молодцы, выполняете свой долг качественно. Отмечаетесь командованием направления, на котором выполняете свою задачу. Желаю вам отдохнуть, вернуться в строй», — сказал Кириллов на церемонии награждения.

В сюжете также указывалось, что военные представлены к госнаградам — в ближайшее время указом президента России Владимира Путина им будут вручены медали «За отвагу», «Суворова» и ордена Мужества.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды российским военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне СВО на Краснолиманском направлении.