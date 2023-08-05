Шойгу вручил государственные награды военным в зоне СВО
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Об этом сообщает Минобороны России.
«Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр», — говорится в заявлении.
Отмечается, что министр выразил уверенность, что военнослужащие и в дальнейшем продолжат верой и правдой служить России.
«Победы, здоровья — и всем живыми домой!» — сказал Шойгу в ходе церемонии.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин вручил госнаграды героям СВО.