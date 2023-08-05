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Шойгу вручил государственные награды военным в зоне СВО

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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды российским военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне СВО на Краснолиманском направлении.
Шойгу вручил государственные награды военным в зоне СВО
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает Минобороны России.

«Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр», — говорится в заявлении.

Отмечается, что министр выразил уверенность, что военнослужащие и в дальнейшем продолжат верой и правдой служить России.

«Победы, здоровья — и всем живыми домой!» — сказал Шойгу в ходе церемонии.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин вручил госнаграды героям СВО.

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