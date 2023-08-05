Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что военные ВСУ обстреляли Макеевку и Ясиноватский район.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09:35 — н. п. Семёновка — Ясиноватский район, выпущено три снаряда калибра 155 мм; 09:35 — н. п. Семёновка — н. п. Макеевка (Кировский район), выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что три человека получили ранения в результате обстрелов украинцами Донецка, при этом двое пострадали при разрыве кассетного боеприпаса.