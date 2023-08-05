Мэр Горловки заявил о гибели мирной жительницы при обстреле ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирной жительницы в результате украинского обстрела.
- © РИА Новости / Сергей Батурин
«В результате украинской вооружённой агрессии погибла мирная жительница Горловки», — написал он в Telegram.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о ранении 90-летней женщины в результате обстрела украинскими военными.
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