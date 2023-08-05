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Взятый в плен украинский военный рассказал, как полгода бегал от мобилизации

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Взятый в плен российскими войсками украинский военнослужащий Иван Ковальчук рассказал, как полгода бегал от мобилизации.

Как указал пленный в беседе с РИА Новости, он отказывался ехать на фронт, так как не имел желания вести боевые действия в интересах украинских депутатов и олигархов.

«А за кого воевать? За этих депутатов, которые обворовывают народ? Они отдыхают, они покупают себе Bugatti. За одесского военкома, который за два месяца купил себе новый Gelendwagen и дом в Майями? Как мясо считают нас, не считают за людей», — заявил Ковальчук.

По его словам, уклоняясь от мобилизации, он работал в Киеве на строительстве гипермаркета «Эпицентр» и жил в хостеле.

Он отметил, что сотрудники военкомата вскоре начали приходить в хостел и он стал скрываться от них уже на объекте, где работал. Однако после они начали приходить за «живым товаром» и на саму стройку, и уже там приходилось скрываться в закоулках.

«Весь «Эпицентр» прятался, кто призывного возраста», — указал собеседник агентства.

После Киева он отправился в родную Ровненскую область и скрывался уже там от военкомата в селе, однако летом прошлого года его всё же поймали, когда он направлялся на рынок. Пленный отметил, что этим летом его и других перебросили участвовать в контрнаступлении.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что командиры Вооружённых сил Украины устраивают самосуд на передовых позициях и расстреливают военнослужащих.

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