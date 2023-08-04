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На Украине предложили снять звёзды с меча на монументе «Родина-мать» в Киеве

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Скульптор Алексей Пергаменщик, который работал над проектом по демонтажу герба СССР со щита статуи «Родина-мать» и его замене на трезубец заявил, что необходимо заменить оставшиеся элементы советской символики.
На Украине предложили снять звёзды с меча на монументе «Родина-мать» в Киеве
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом он сказал в эфире украинского телеканала «Днепр ТВ».

Скульптору на этот раз не понравились звёздочки, которые расположены на гарде меча.

«Я бы заменил гарду меча на такую, которая была у князя Владимира и Святослава. Добавил бы те же орнаменты времён Владимира, которые лежат у нас в музеях артефактов, а сама форма меча совпадает», — сказал Пергаменщик.

Ранее сообщалось, что рабочие закончили демонтировать советский герб с монумента «Родина-мать».

До этого памятник советскому лётчику-испытателю Валерию Чкалову демонтировали в Гостомеле Киевской области.

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