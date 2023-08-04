На Украине предложили снять звёзды с меча на монументе «Родина-мать» в Киеве
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
Об этом он сказал в эфире украинского телеканала «Днепр ТВ».
Скульптору на этот раз не понравились звёздочки, которые расположены на гарде меча.
«Я бы заменил гарду меча на такую, которая была у князя Владимира и Святослава. Добавил бы те же орнаменты времён Владимира, которые лежат у нас в музеях артефактов, а сама форма меча совпадает», — сказал Пергаменщик.
Ранее сообщалось, что рабочие закончили демонтировать советский герб с монумента «Родина-мать».
До этого памятник советскому лётчику-испытателю Валерию Чкалову демонтировали в Гостомеле Киевской области.