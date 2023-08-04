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Киев за два года ввёл санкции против 4 тысяч компаний и арестовал активы России на $5 млрд

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Украинское правительство в течение двух последних лет ввело санкции против 4 тыс. компаний, а также арестовало активы России на более чем $5 млрд.
Киев за два года ввёл санкции против 4 тысяч компаний и арестовал активы России на $5 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом говорится в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Речь идёт о корпоративных правах и недвижимости российских корпораций, в их число входят: «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех», «Русал», «Группа ГМС», «Татнефть», банки и так далее.

Также в СБУ сообщили, что сформировали список российского бизнеса, который якобы причастен к спецоперации. Теперь спецслужба «комплексно проверяет каждого фигуранта».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский постановил ввести санкции против российской компании «АльфаСтрахование». Также Киев ввёл санкции против организаций Люксембурга и Кипра.

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