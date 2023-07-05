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Зеленский ввёл санкции против компаний из России, Люксембурга и Кипра

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничительных мерах в отношении компаний, зарегистрированных в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах.
Зеленский ввёл санкции против компаний из России, Люксембурга и Кипра
  • globallookpress.com
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Отмечается, что санкции введены в отношении компании «АльфаСтрахование».

«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — приводит ТАСС текст документа.

Ранее Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло британского производителя бытовой химии Unilever в список «спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка.

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