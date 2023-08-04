Молдавская армия получила от США очередную партию оружия на $3 млн

Национальная армия Молдавии получила от Вашингтона новую партию вооружений и снаряжения на сумму свыше $3 млн.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны республики Анатолия Носатого.

«Нынешняя помощь на сумму более $3 млн доставлена в Кишинёв по воздуху самолётами ВВС США», — сказал он.

Носатый также отметил, что эта партия дополняет многостороннюю помощь, оказанную за 30 лет молдавско-американского сотрудничества. Она поспособствует обеспечению лучших условий подготовки молдавских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Вашингтон направит Кишинёву военное оборудование «для обеспечения безопасного будущего».