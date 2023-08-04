Молдавская армия получила от США очередную партию оружия на $3 млн
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны республики Анатолия Носатого.
«Нынешняя помощь на сумму более $3 млн доставлена в Кишинёв по воздуху самолётами ВВС США», — сказал он.
Носатый также отметил, что эта партия дополняет многостороннюю помощь, оказанную за 30 лет молдавско-американского сотрудничества. Она поспособствует обеспечению лучших условий подготовки молдавских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Вашингтон направит Кишинёву военное оборудование «для обеспечения безопасного будущего».