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Молдавская армия получила от США очередную партию оружия на $3 млн

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Национальная армия Молдавии получила от Вашингтона новую партию вооружений и снаряжения на сумму свыше $3 млн.
Молдавская армия получила от США очередную партию оружия на $3 млн
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  • © MarkRubens

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны республики Анатолия Носатого.

«Нынешняя помощь на сумму более $3 млн доставлена в Кишинёв по воздуху самолётами ВВС США», — сказал он.

Носатый также отметил, что эта партия дополняет многостороннюю помощь, оказанную за 30 лет молдавско-американского сотрудничества. Она поспособствует обеспечению лучших условий подготовки молдавских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Вашингтон направит Кишинёву военное оборудование «для обеспечения безопасного будущего».

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