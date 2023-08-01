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Вашингтон направит Кишинёву военное оборудование «для обеспечения безопасного будущего»

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США отправят Молдавии военное оборудование, чтобы «обеспечить безопасное будущее».
Вашингтон направит Кишинёву военное оборудование «для обеспечения безопасного будущего»
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении посольства США в Кишинёве, передаёт РИА Новости.

«Сегодня состоится поставка военного оборудования, переданного Соединёнными Штатами Национальной армии Молдавии», — пишет ведомство.

Отмечается, что соглашение о таких поставках между сторонами было заключено в 2019 году.

Посольство подчеркнуло, что договорённость «является одним из примеров того, как США гордятся партнёрством с Молдавией для обеспечения более процветающего, демократического и безопасного будущего».

Ранее Служба информации и безопасности Молдавии заявила о расторжении договора о взаимодействии с ФСБ России.

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