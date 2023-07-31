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Спецслужба Молдавии заявила о расторжении соглашения о партнёрстве с ФСБ России

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Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила, что расторгла договор о взаимодействии с ФСБ России и уведомила об этом российское ведомство.
Спецслужба Молдавии заявила о расторжении соглашения о партнёрстве с ФСБ России
  • РИА Новости

Об этом говорится на официальном сайте СИБ Молдавии.

«Сегодня, 31 июля, Служба информации и безопасности после начала необходимых юридических процедур денонсировала Соглашение о партнёрстве с Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ). Официальные уведомления направлены властям Российской Федерации», — сказано в заявлении.

Кроме того, спецслужба через МИД Молдавии приняла меры для денонсации соглашения о сотрудничестве со Службой внешней разведки России.

Ранее стало известно, что консульский отдел посольства России в Молдавии приостановит приём с 5 августа.

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