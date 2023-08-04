Марочко заявил об активном применении ВСУ самодельных беспилотников на границах ЛНР
- © РИА Новости / Константин Михальчевский
Об этом он рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники.
По его словам, командование ВСУ, действующее в районе ЛНР, усилило разведку с использованием БПЛА по всей линии боевого соприкосновения.
«С начала месяца зафиксирован также рост использования подразделениями ВФУ ударных БПЛА полукустарного производства», — отметил Марочко.
Вместе с этим он подчеркнул, что российские войска, несмотря на активизацию противника, справляются с поставленными задачами.
Ранее СМИ сообщали, что украинская сторона печатает на 3D-принтере самодельные бомбы для ВСУ, а оболочки для данных взрывных устройств приезжают в страну под видом игрушек или подсвечников.