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Марочко заявил об активном применении ВСУ самодельных беспилотников на границах ЛНР

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об активном применении украинскими военными самодельных беспилотников на границах Луганской Народной Республики.
Марочко заявил об активном применении ВСУ самодельных беспилотников на границах ЛНР
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом он рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники.

По его словам, командование ВСУ, действующее в районе ЛНР, усилило разведку с использованием БПЛА по всей линии боевого соприкосновения.

«С начала месяца зафиксирован также рост использования подразделениями ВФУ ударных БПЛА полукустарного производства», — отметил Марочко.

Вместе с этим он подчеркнул, что российские войска, несмотря на активизацию противника, справляются с поставленными задачами.

Ранее СМИ сообщали, что украинская сторона печатает на 3D-принтере самодельные бомбы для ВСУ, а оболочки для данных взрывных устройств приезжают в страну под видом игрушек или подсвечников.

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