Марочко заявил об активном применении ВСУ самодельных беспилотников на границах ЛНР

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об активном применении украинскими военными самодельных беспилотников на границах Луганской Народной Республики.

Об этом он рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники.

По его словам, командование ВСУ, действующее в районе ЛНР, усилило разведку с использованием БПЛА по всей линии боевого соприкосновения.

«С начала месяца зафиксирован также рост использования подразделениями ВФУ ударных БПЛА полукустарного производства», — отметил Марочко.

Вместе с этим он подчеркнул, что российские войска, несмотря на активизацию противника, справляются с поставленными задачами.

Ранее СМИ сообщали, что украинская сторона печатает на 3D-принтере самодельные бомбы для ВСУ, а оболочки для данных взрывных устройств приезжают в страну под видом игрушек или подсвечников.