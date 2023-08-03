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Economist: Киев создаёт бомбы на 3D-принтере, а оболочки для них идут под видом игрушек

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Украинская сторона печатает на 3D-принтере самодельные бомбы для ВСУ, а оболочки для данных взрывных устройств приезжают в страну под видом игрушек или подсвечников.
Economist: Киев создаёт бомбы на 3D-принтере, а оболочки для них идут под видом игрушек
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом пишет британский журнал Economist.

Как указывает издание, созданием самодельных боеприпасов на Украине занимаются оружейники-любители,  и, хотя эти снаряды «не являются прямой заменой боеприпасам заводского изготовления», у них есть определённые преимущества, в частности, дешевизна.

Источники издания сообщают, что еженедельно создаётся около 1 тыс. пластиковых корпусов для так называемых «конфетных бомб».

Журнал указывает, что оболочки для подобных бомб поставляют Украине из-за рубежа «под видом детских игрушек или подсвечников», так как украинские таможенники «закрывают глаза» на такие поставки.

При этом в статье отмечается, что Киев испытывает трудности с цепочками поставок, поскольку компоненты для изготовления напечатанных на принтере бомб прибывают из разных мест. Однако, по мнению автора материала, индустрия оружейников-любителей с каждым днём ​​становится всё более профессиональной. 

Ранее сообщалось, что ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы под Соледаром.

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