Российские военные отметили присутствие иностранных наёмников ВСУ под Угледаром
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«В последнее время у нас на Угледарском направлении очень часто в радиоперехватах стала слышна иностранная речь, в основном английская», — приводит РИА Новости его слова.
Военный подчеркнул, что это подтверждает данные разведки о нахождении в рядах ВСУ не только украинцев, но и иностранных наёмников.
Ранее командир подразделения ВС России с позывным Буря заявил, что наёмники попытались поднять флаг Польши на позициях ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра.
По ним сразу отработали российские артиллеристы, флагов там больше не поднимали.