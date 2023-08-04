Российские военные отметили присутствие иностранных наёмников ВСУ под Угледаром

Российские военнослужащие сообщили о присутствии иностранных наёмников в рядах ВСУ на Угледарском направлении. Об этом заявил военный с позывным Бука из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.

«В последнее время у нас на Угледарском направлении очень часто в радиоперехватах стала слышна иностранная речь, в основном английская», — приводит РИА Новости его слова.

Военный подчеркнул, что это подтверждает данные разведки о нахождении в рядах ВСУ не только украинцев, но и иностранных наёмников.

Ранее командир подразделения ВС России с позывным Буря заявил, что наёмники попытались поднять флаг Польши на позициях ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра.

По ним сразу отработали российские артиллеристы, флагов там больше не поднимали.