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РИА Новости: Киев активно использует кассетные бомбы в Авдеевке

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Украинские военные активно используют кассетные боеприпасы в промышленной зоне города Авдеевки в ДНР, пытаясь сдержать наступление российских войск.

Об этом РИА Новости рассказал снайпер с позывным «Тимати».

По его словам, ВСУ пытаются накрывать кассетными боеприпасами позиции российских войск.

«Каждые восемь минут. Выстрелил — зарядили — выстрелил. И так часа два по нашим позициям», — сказал военный.

При этом он добавил, что от кассетных боеприпасов очень сложно скрыться в окопах. 

«Если поблизости блиндаж — сразу надо скрываться», — добавил российский военнослужащий.

Ранее власти Кременной заявили о повреждении стадиона после атаки ВСУ кассетными боеприпасами.

Также сообщалось, что ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы под Соледаром.

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