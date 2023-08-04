РИА Новости: Киев активно использует кассетные бомбы в Авдеевке

Украинские военные активно используют кассетные боеприпасы в промышленной зоне города Авдеевки в ДНР, пытаясь сдержать наступление российских войск.

Об этом РИА Новости рассказал снайпер с позывным «Тимати».

По его словам, ВСУ пытаются накрывать кассетными боеприпасами позиции российских войск.

«Каждые восемь минут. Выстрелил — зарядили — выстрелил. И так часа два по нашим позициям», — сказал военный.

При этом он добавил, что от кассетных боеприпасов очень сложно скрыться в окопах.

«Если поблизости блиндаж — сразу надо скрываться», — добавил российский военнослужащий.

Ранее власти Кременной заявили о повреждении стадиона после атаки ВСУ кассетными боеприпасами.

Также сообщалось, что ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы под Соледаром.