РИА Новости: Киев активно использует кассетные бомбы в Авдеевке
Об этом РИА Новости рассказал снайпер с позывным «Тимати».
По его словам, ВСУ пытаются накрывать кассетными боеприпасами позиции российских войск.
«Каждые восемь минут. Выстрелил — зарядили — выстрелил. И так часа два по нашим позициям», — сказал военный.
При этом он добавил, что от кассетных боеприпасов очень сложно скрыться в окопах.
«Если поблизости блиндаж — сразу надо скрываться», — добавил российский военнослужащий.
Ранее власти Кременной заявили о повреждении стадиона после атаки ВСУ кассетными боеприпасами.
Также сообщалось, что ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы под Соледаром.