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В «Укрэнерго» заявили о невозможности восстановить все объекты энергетики на Украине

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Глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о невозможности восстановить все повреждённые объекты энергетики.
В «Укрэнерго» заявили о невозможности восстановить все объекты энергетики на Украине
  • РИА Новости

«Невозможно все 100% энергетических объектов восстановить за восемь месяцев» — приводит ТАСС его слова.

Кудрицкий добавил, что у энергетического оператора на данный момент пропускная способность находится на уровне 70—80% от показателей прошлого года.

Ранее в «Укрэнерго» заявили, что жителям Украины не стоит избавляться от генераторов, так как неизвестно, будут ли отключения электричества предстоящей зимой.

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