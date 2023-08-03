В «Укрэнерго» заявили о невозможности восстановить все объекты энергетики на Украине

Глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о невозможности восстановить все повреждённые объекты энергетики.

«Невозможно все 100% энергетических объектов восстановить за восемь месяцев» — приводит ТАСС его слова.

Кудрицкий добавил, что у энергетического оператора на данный момент пропускная способность находится на уровне 70—80% от показателей прошлого года.

Ранее в «Укрэнерго» заявили, что жителям Украины не стоит избавляться от генераторов, так как неизвестно, будут ли отключения электричества предстоящей зимой.