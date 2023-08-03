Сотрудник украинского военкомата помогал уклониться от армии за сумму до $4 тысяч

Сотрудники правоохранительных органов в Ивано-Франковской области Украины задержали работника военкомата по подозрению в изготовлении «белых билетов» для желающих уклониться от службы в армии.

Эту информацию приводит Telegram-канал офиса украинского генпрокурора.

Следствие сообщило, что подозреваемый и двое сообщников за деньги помогали изготавливать справки военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе для желающих уклониться от неё.

За такую справку он брал до $4 тыс. с человека. Сейчас правоохранители задержали подозреваемых, троим избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что результаты проверки украинских военкомов являются неутешительными.