Сотрудник украинского военкомата помогал уклониться от армии за сумму до $4 тысяч
- РИА Новости
Эту информацию приводит Telegram-канал офиса украинского генпрокурора.
Следствие сообщило, что подозреваемый и двое сообщников за деньги помогали изготавливать справки военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе для желающих уклониться от неё.
За такую справку он брал до $4 тыс. с человека. Сейчас правоохранители задержали подозреваемых, троим избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что результаты проверки украинских военкомов являются неутешительными.