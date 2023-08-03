Генпрокуратуру призывают провести проверку в отношении Невзорова на предмет оправдания терроризма

В Генеральную прокуратуру России поступило обращение с требованием проверить действия журналиста-иноагента Александра Невзорова*, узнал RT. Автор обращения, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предполагает, что в действиях Невзорова содержатся признаки оправдания терроризма.

В тексте заявления на имя генпрокурора России Игоря Краснова, с которым ознакомился RT, общественник Бородин отмечает, что Невзоров публикует в своих соцсетях видеозаписи с издевательствами над пленными российскими солдатами и положительно отзывается о действиях подразделений ВСУ.

«Невзоров А.Г. активно размещает фото- и видеоматериалы о мобилизованных российских гражданах, а также материалы, на которых запечатлены тела погибших российских военнослужащих», — пишет Бородин.

В частности, Невзоров опубликовал видео, на котором запечатлены участники вооружённого формирования наёмников «Чёрный орел» в составе ВСУ, состоящего из этнических грузин. Они издеваются над лежащими в окопах российскими солдатами, взятыми в плен.

«Полагаем, что в действиях Невзорова содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма», — пишет Бородин и просит Генпрокуратуру провести соответствующую проверку.

На страницы Невзорова в Instagram** и на Telegram-канал подписаны 718 тыс. и 1,150 млн человек соответственно.

1 февраля 2023 года Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о дискредитации российской армии (ст. 207.3 УК России. —RT). Суд установил, что Невзоров опубликовал в своих соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооружёнными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе» и сопроводил её «недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан».

Ранее стало известно, что Невзоров получил гражданство Украины по личному распоряжению президента страны Владимира Зеленского. Также у него с супругой есть итальянское гражданство.

* Невзоров А.Г. признан СМИ-иностранным агентом по решению Минюста РФ от 22.04.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.